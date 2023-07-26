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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Хакасии задержали пропагандиста «Азова»*

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат «Азов»*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в … украинское военизированное националистическое объединение “Азов”* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность.

Согласно заключению экспертов, идеология «Азова»* включают «экстремальный биологический расизм» (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.

По их словам, представители «Азова»* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.

* Запрещенная в России террористическая организация

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