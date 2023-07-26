В Хакасии задержали пропагандиста «Азова»*

«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в … украинское военизированное националистическое объединение “Азов”* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность.
Согласно заключению экспертов, идеология «Азова»* включают «экстремальный биологический расизм» (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.
По их словам, представители «Азова»* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация