Балицкий сообщил об обострении ситуации в Запорожской области

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — рассказал Балицкий в своем официальном Telegram-канале.
По словам врио руководителя региона, на позиции российские военные в Запорожской области сейчас осуществляются мощные и интенсивные атаки, однако переломить ситуацию на линии фронта у украинской армии пока не получается.
Евгений Балицкий уточнил, что за минувшие сутки ВСУ не менее 36 раз обстреливали различные населенные пункты области.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что уже в ближайшее время ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта в Запорожской области. По его словам, украинская армия готовится к очередной активизации своего контрнаступления, которая может продлиться как минимум до середины августа текущего года. Однако Рогов считает, что ВСУ в любом случае не смогут достичь своих целей.