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15:53 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине

«Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск “Центр” продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника», — говорится в публикации.

Кроме того, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в ЛНР. Противник потерял за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Накануне военное ведомство рассказало о взятии под контроль Сергеевки на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.

Запорожское направление

На этом участке боевых действий ВСУ предприняли неудачную попытку наступать в направлении Работино, потеряв два танка, гаубицу «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

«С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками», — указано в сводке.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отразили все атаки противника и удержали позиции.
Украинская армия потеряла в боях 22 танка, десять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и более ста бойцов.

Донецкое направление

Вооруженные силы России отбили четыре украинские атаки в Донецкой Народной Республике.

«В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Всего Киев потерял на этом участке фронта до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119.

Российские бойцы отразили атаку противника и на Южнодонецком направлении в районе Никольского в Запорожской области.

Купянское и Херсонское направления

Подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск удалось продвинуться и занять более выгодные позиции на Куземовском направлении. Потери противника за сутки составили:

  • до 135 военнослужащих;
  • танк и три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-20;

САУ «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до украинских военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

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