21:02 (мск), источник: © РИА Новости
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет, пишет газета Irish Times.
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«Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет». — пишет газета.
В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила 10 студийных альбомов.
Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса. О’Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне 2016 года опровергала сообщения о том, что пыталась покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О’Коннор покончил с собой.