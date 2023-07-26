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21:02 (мск), источник: © РИА Новости

Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет, пишет газета Irish Times.

Источник: Reuters

«Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет». — пишет газета.

В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила 10 студийных альбомов.

Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса. О’Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне 2016 года опровергала сообщения о том, что пыталась покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О’Коннор покончил с собой.

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