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13:02 (мск), источник: Аргументы и факты

Один танк ВС РФ остановил колонну техники ВСУ на запорожском направлении

Бронетехника противника была уничтожена.

Спецоперация на Украине
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Одному российскому танку удалось остановить колонну украинской бронетехники на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Повернутые на Z войне», опубликовавший видео боя.

«Один танк ВС РФ останавливает целую роту противника», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, российские военные заметили приближение колонны украинской техники, состоявшей из танков и бронемашин. Навстречу колонне выдвинулся российский танк, который открыл огонь по бронетехнике противника, вынудив ее прекратить движение. Потом по танкам и бронемашинам ВСУ ударила российская артиллерия, уничтожив их.

Ранее стало известно об уничтожении нескольких единиц техники ВСУ в окрестностях Работино в Запорожской области.

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