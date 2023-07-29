13:02 (мск), источник: Аргументы и факты
Один танк ВС РФ остановил колонну техники ВСУ на запорожском направлении
Бронетехника противника была уничтожена.
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Одному российскому танку удалось остановить колонну украинской бронетехники на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Повернутые на Z войне», опубликовавший видео боя.
«Один танк ВС РФ останавливает целую роту противника», — говорится в сообщении.
Судя по кадрам, российские военные заметили приближение колонны украинской техники, состоявшей из танков и бронемашин. Навстречу колонне выдвинулся российский танк, который открыл огонь по бронетехнике противника, вынудив ее прекратить движение. Потом по танкам и бронемашинам ВСУ ударила российская артиллерия, уничтожив их.
Ранее стало известно об уничтожении нескольких единиц техники ВСУ в окрестностях Работино в Запорожской области.