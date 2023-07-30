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09:11 (мск), источник: Ведомости

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.

«ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

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