09:11 (мск), источник: Ведомости
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.
«ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.