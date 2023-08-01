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04:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в столичном регионе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевский режим ночью во вторник атаковал Москву тремя БПЛА, два сбиты, еще один подавлен РЭБ и упал на территории «Москва-Сити», сообщили в Минобороны России.

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«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области», — говорится в сообщении.

Еще один беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса «Москва-Сити», уточнили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити», еще несколько сбили силы ПВО. Он уточнил, что в результате повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: аналогичная попытка была предпринята в минувшее воскресенье. Один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса «Москва-Сити».

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