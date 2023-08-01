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20:12 (мск), источник: ТАСС

На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

Тревога ранее трижды за день объявлялась во всех регионах страны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях южной, северной и центральной частей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Ранее воздушная тревога трижды за день объявлялась во всех регионах страны.

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