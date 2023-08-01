20:12 (мск), источник: ТАСС
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
Тревога ранее трижды за день объявлялась во всех регионах страны.
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях южной, северной и центральной частей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
Ранее воздушная тревога трижды за день объявлялась во всех регионах страны.