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21:17 (мск), источник: Ведомости

В ЭКОВАС заявили о разработке плана возможной интервенции в Нигере

Главнокомандующие оборонными ведомствами Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства для пресечения переворота в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС (в него входят 15 государств региона) Абдель-Фатау Мусаха.

Источник: AP 2023

«Были проработаны все элементы любого возможного вмешательства, включая необходимые средства, а также то, как и когда мы собираемся развернуть силы», — пояснил он по итогам встречи военного руководства стран ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже.

Комиссар уточнил, что ЭКОВАС не собирается разглашать детали плана. Решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран сообщества, пояснил он.

30 июля региональный блок предупредил о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в Нигере и не освободят свергнутного президента Мохамеда Базума.

2 августа курирующий в ЭКОВАС политические дела и вопросы безопасности Абдулфатар Муса заявил, что блок считает военное вмешательство «крайней мерой», передавала газета Le Figaro. В то же время, добавил он, нужно быть готовым и к такой возможной ситуации.

3 августа делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках «мирного решения». Источник Reuters в окружении сообщил, что прогресса на встрече с мятежниками в аэропорту не произошло. 4 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны стран ЭКОВАС сообщил, что организация отказалась от применения силы, но решила усилить санкции в отношении Нигера.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час, приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».

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