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10:49 (мск), источник: © РИА Новости

В России начали производить дрон «Гастелло»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости инженер-разработчик.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса.

«В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах “Гастелло” будет доведено до 95 процентов», — добавил он.

Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Коптер назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил «огненный таран» — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.

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