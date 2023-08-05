В России начали производить дрон «Гастелло»

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — сказал собеседник агентства.
По его словам, дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов состоят из комплектующих российского производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса.
«В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах “Гастелло” будет доведено до 95 процентов», — добавил он.
Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
Коптер назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил «огненный таран» — направил машину на вражескую колонну. Весь экипаж погиб.