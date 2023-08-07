Хакеры взломали сайт МосгорБТИ

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), сообщается в Telegram-канале комплекса экономической политики столицы.
Злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте, утверждают в комплексе экономической политики Москвы.
По данным чиновников, никакой утечки данных допущено не было, информация о том, что взломщики получили какие-либо данные о правах собственности горожан, «не соответствует действительности».
«Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения. В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом», — говорится в заявлении.
Хакеры утром 7 августа разместили на главной странице сайта МосгорБТИ свой баннер, в котором заявили, что инфраструктура и базы данных ресурса «уничтожены». Они утверждают, что получили доступ ко «всем данным о местах проживания и собственности жителей столицы» и передали сведения о «госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб» «Силам обороны Украины». На момент публикации новости сайт МосгорБТИ недоступен.