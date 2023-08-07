В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали десять человек

«Взрыв прогремел на одном из элеваторов. Оно было заполнено зерном. Взрыв произошел в ходе загрузки судна», — сказал он в эфире телеканала A Haber.
«По последним данным, пострадали 10 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — добавил губернатор.
Ранее источник ТАСС в порту сообщал, что по меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва.
«Власти сообщают, что ранения получили пять человек. Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами», — отмечал собеседник агентства.
Телеканал A-haber сообщает, что взрыв был такой силы, что в расположенных в районе порта домах выбило стекла, что вызвало панику среди населения.
Густые клубы дыма видны из разных частей города.