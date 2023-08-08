12:30 (мск), источник: Ведомости
Задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков
Мэр Димитровграда Андрей Большаков задержан по подозрению в особо крупной взятке, сообщил «Ведомостям» источник в местных органах правопорядка.
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По предварительным данным, в рамках уголовного дела в Ульяновской области задержаны также советник губернатора Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов, об этом пишут региональные СМИ.
Фабула уголовного дела официально пока неизвестна, но размер суммы взятки превышает один миллион рублей. В случае, если вина Большакова будет доказана, мэру может грозить до 15 лет лишения свободы.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил в Telegram-канеле задержание главы города. «К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — заявил губернатор.
Он отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. «Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда», — заявил Русских.