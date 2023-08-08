Пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сказал Ганчев (цитата по ТАСС). Такой результат продвижения российских сил он назвал «серьезным показателем».
Глава ВГА отметил, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».
По данным ТАСС, 5 июля Ганчев сообщал о контроле России над порядка 25 населенными пунктами. «Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около 3000 человек», — сказал он в эфире радиостанции «Радио России».
8 августа Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжили наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области. 7 августа ведомство заявляло о продвижении ВС РФ за три дня на три километра вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.