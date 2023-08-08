Дополнительные кости и особый нос: что известно о кошках 8 августа отмечается Международный день кошек.
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
21:22 (мск), источник: Ведомости

Пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России

Российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сказал Ганчев (цитата по ТАСС). Такой результат продвижения российских сил он назвал «серьезным показателем».

Глава ВГА отметил, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

По данным ТАСС, 5 июля Ганчев сообщал о контроле России над порядка 25 населенными пунктами. «Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около 3000 человек», — сказал он в эфире радиостанции «Радио России».

8 августа Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжили наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области. 7 августа ведомство заявляло о продвижении ВС РФ за три дня на три километра вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса
Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта