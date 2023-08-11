Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу М777 в ДНР

«Барражирующими боеприпасами “Ланцет” уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в Северске, гаубица М777 в Миньковке, станция РЛС в Краматорске», — сказал Астафьев.
Также он сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й отдельной механизированной бригады противника в районе Ивановского. «Также авиация поразила склад боеприпасов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Дылеевке», — добавил Астафьев.
По его словам, самолеты Су-25 штурмовой авиации нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. «Подразделение ракетных войск поразило пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске», — отметил Астафьев.
Кроме того, он рассказал, что артиллерийские расчеты соединения группировки поразили четыре пикапа в районе населенного пункта Спорное и один — в районе населенного пункта Григоровка. «В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-20, орудие М777, станция РЛС “Буковель” и два миномета 120 калибра в районе Клещеевки. Также поражены минометные расчеты с орудиями в районе Авдеевки и Новомихайловки», — заявил Астафьев.
Также он сообщил, что военнослужащие Южной группировки войск при помощи расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики.