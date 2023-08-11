Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Главные новости недели
19:17 (мск), источник: РБК

Сгоревший город и десятки погибших: последствия пожара на Гавайях

На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их причиной стали засуха и ураганный ветер. Больше всего разрушений в Лахайне на севере острова Мауи — историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», заявил мэр округа Ричард Биссен. Как выглядит Лахайна после пожаров — в фоторепортаже РБК.

Вид на город Лахайна, расположенного на западе острова Мауи | Источник: Reuters

Природные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни 53 человек, сообщили власти острова. Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». По его оценке, разрушено более 1700 домов. С острова эвакуировали более 14 тыс. человек. От огня сильно пострадал город Лахайна, в прошлом — столица королевства Гавайи. Пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%

Источник: Reuters

Из-за большой нагрузки на транспорт около двух тысяч туристов не могут выехать из штата Гавайи. Авиакомпания Hawaiian Airlines добавила дополнительные рейсы, чтобы помочь людям покинуть остров Мауи, а также снизила стоимость билетов, «чтобы удовлетворить срочные потребности в поездках».

Вид на город Лахайна с воздуха | Источник: Reuters

Пожары приводят к отключениям электричества, около 11 тыс. человек на Мауи столкнулись с серьезными перебоями сети. Перебои в сотовых, интернет- и радиосетях также мешают аварийным бригадам связываться с теми, кому может понадобиться помощь.

Источник: Reuters

Администрация города начала поиск жилья для пострадавших, а также открыла места для экстренного размещения. За ночь в военном музее и общественном центре расположились 1050 человек, еще 300 жителей остались в местах экстренной эвакуации, открытых в Королевском соборе Мауи и в христианской церкви.

Машины на выезде из города Лахайна | Источник: Reuters

Пожар на острове был вызван сильной засухой и ураганным ветром. В некоторых местах на Мауи сообщалось о порывах ветра до 67 миль в час (около 108 км/ч), что позволяло пожарам быстро распространяться по ландшафту.

Источник: Reuters

Департамент сельского хозяйства штата Гавайи объявил о программе экстренного сельскохозяйственного кредита. Фермерам и владельцам ранчо окажут финансовую помощь на льготных условиях после подачи заявки и оценки ущерба.

Источник: Reuters

По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, потребуется несколько лет, прежде чем Мауи сможет восстановиться после разрушений, произошедших на этой неделе. Кроме того, это потребует больших вложений. «Без сомнения, это будут миллиарды долларов», — сказал он.

Источник: Reuters

Гавайи — это архипелаг примерно в 3, тыс. км к западу от материковой части США. Он состоит из восьми основных островов. Остров Мауи находится к востоку от острова Гавайи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На северо-западе Москвы произошел взрыв после сообщений о дроне
Момент падения беспилотника в Москве. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары