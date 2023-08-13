Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
10:06 (мск), источник: ТАСС

Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трем военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Источник: AP 2023

В заявлении, переданном Fars News Agency, сообщается, что пять ракет поразили позиции американских оккупационных сил в районе газового поля Конико, еще четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар. Как минимум одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

Очевидцы в Дейр-эз-Зоре передали, что со стороны Конико в небо поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы карет скорой помощи, в небе над местностью барражирует вертолет. Сведений о возможных потерях и материальном уроне не поступало. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил фактов нападений на базы.

Сирийские бойцы в своем заявлении подчеркнули, что «продолжат разрушать опорные пункты американских войск, где бы они ни находились, до тех пор, пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

11 июня в Эш-Шаддади потерпел крушение при посадке вертолет ВВС США, пострадали 22 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. По одной из версий, он рухнул после попадания ракеты, выпущенной с земли.

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии, крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта