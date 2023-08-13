Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
20:43 (мск), источник: ТАСС

В мавзолее Шах-Черах на юго-западе Ирана произошел теракт

ТАСС, 13 августа. Теракт произошел в мавзолее Шах-Черах в иранской провинции Фарс, расположенной на юго-западе исламской республики. Об этом сообщило агентство IRNA. Как отметил заместитель губернатора региона Исмаил Сафли, пострадали по меньшей мере восемь человек.

Источник: Reuters

«Сегодня вечером террорист ворвался в мавзолей Шах-Черах с огнестрельным оружием и начал стрелять в паломников и служителей у входа», — приводит его слова IRNA. «На данный момент один человек был убит, еще восемь получили ранения», — добавил Сафли. Он отметил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

По словам заместителя губернатора, силы безопасности арестовали террориста, его допрашивают. Сафли подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Согласно данным агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них задержан, усилия по поимке второго продолжаются.

26 октября прошлого года трое неизвестных открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах. Позже поступила информация о ранении и задержании одного из нападавших. Он был доставлен в больницу, где умер. Жертвами атаки стали 15 человек, 27 получили ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта