В мавзолее Шах-Черах на юго-западе Ирана произошел теракт

«Сегодня вечером террорист ворвался в мавзолей Шах-Черах с огнестрельным оружием и начал стрелять в паломников и служителей у входа», — приводит его слова IRNA. «На данный момент один человек был убит, еще восемь получили ранения», — добавил Сафли. Он отметил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.
По словам заместителя губернатора, силы безопасности арестовали террориста, его допрашивают. Сафли подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Согласно данным агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них задержан, усилия по поимке второго продолжаются.
26 октября прошлого года трое неизвестных открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах. Позже поступила информация о ранении и задержании одного из нападавших. Он был доставлен в больницу, где умер. Жертвами атаки стали 15 человек, 27 получили ранения.