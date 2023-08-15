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09:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин выразил соболезнования родным погибших во время взрыва АЗС в Махачкале

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане. Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщила пресс-служба Кремля.

Пожар и взрыв произошли на автозаправке на выезде из Махачкалы вчера, 14 августа. Общее число погибших к утру выросло до 30 человек. 75 пострадали.

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 15 августа объявлено в республике днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

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