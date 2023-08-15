Богомаз: предотвращен заход украинской ДРГ на территорию Брянской области

«В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — написал он в своем Telegram-канале.
В начале марта в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате в селе Любечане погибли два человека, а также пострадали еще двое. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне). Позже, в начале лета, аналогичным атакам подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. Диверсанты сообщали, что удерживают населенный пункт округа Новая Таволжанка. Через сутки после его захвата местные власти вернули контроль над ним.