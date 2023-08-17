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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндия и Эстония впустили в свое небо самолеты из России

Два самолета из России залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Источник: Reuters

Так, стало известно, что в четверг ночью, 17 августа, грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива. В результате две европейские страны впустили российские воздушные суда в свое небо для облета грозы.

Отмечается, что опасное природное явление помешало рейсам сразу двух отечественных пассажирских лайнеров. Один из них летел из Калининграда в Москву, другой следовал из Санкт-Петербурга в Калининград.

«Первому борту помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозовой деятельности, а второму — Эстония, — говорится в сообщении. — Оба самолета залетели к ним примерно на 10 минут».

Ранее в августе пассажирский самолет пролетел через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО. Воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines.

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