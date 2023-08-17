13:33 (мск), источник: Коммерсантъ
На реке в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов
В Эвенкийском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
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Масляные пятна были обнаружены в районе прибрежной зоны и бассейна реки Кочечум в границах поселка Тура. Предположительно разлив произошел при разгрузке самоходного речного судна. Его собственник устанавливается.
«По инициативе прокуратуры усилен производственный контроль на водозаборе поселка ниже по течению реки с целью предотвращения попадания в него остатков ГСМ», — сообщили в ведомстве.
Лолита Белова, Новосибирск