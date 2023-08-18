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05:20 (мск), источник: © РИА Новости

Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший вертолет

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, экстренно севший при выполнении боевой задачи у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении, рассказали РИА Новости спасатели и инженеры ВКС РФ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Экипаж Ми-28 из-за разрушения лопасти совершил вынужденную посадку вблизи линии боевого соприкосновения. Поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями для полевого ремонта, а также во время ремонтных работ.

«Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС (линия боевого соприкосновения — ред.), далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники», — рассказал командир группы ПСС.

Как рассказал инженер ВКС, технический состав сократил время, отведенное на ремонтные работы по замене лопасти, в четыре раза. По его словам, машину удалось оперативно вернуть в строй, а экипаж успешно эвакуировать.

«Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили (неисправность — ред). Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает», — рассказал инженер с позывным «Радист».

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