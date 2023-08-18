В России испытывают ударный дрон для пехоты

«Беспилотник “Сюрприз” имеет довольно приличную полезную нагрузку — две мины калибра 82 миллиметра. В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что БПЛА создается в интересах Сухопутных войск.
Дрон выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и перевозиться в рюкзаке. Масса коптера составляет 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.
В «Робоавиа» отметили, что дальность действия дрона в ударном варианте составляет 10 километров — на этой дистанции он способен сбросить мины на позиции противника и имеет запас питания, чтобы вернутся на базу.
«Однако он может применяться и в качестве барражирующего боеприпаса, если приоритет или цена цели превышают ущерб от потери аппарата. Тогда его дальность в один конец составляет 20 километров», — отметили в компании.
По словам Киселева, коптер был назван «Сюрпризом», так как летает на высоте 400 метров и противнику его не видно и не слышно. «То есть снаряд прилетает как бы из ниоткуда», — добавил он.
В «Сюрпризе» практически нет металлических элементов — он сделан из карбона и пластика, поэтому засечь его радаром проблематично. Кроме того, «Сюрприз» летает на электродвигателях, поэтому у него практически нет теплового следа. Пропеллеры коптера делаются с загнутыми законцовками, благодаря чему шум дрона гасится.
На беспилотнике установлены видеокамера, тепловизор, система коррекции сброса боеприпасов. «Сюрприз» может управляться как с наземной станции управления, так и просто джойстиком.