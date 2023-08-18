ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

«Баражирующими боеприпасами “Ланцет” уничтожены две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза “Октябрь”, Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — отметил Чехов.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».
Кроме того, группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.