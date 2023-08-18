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05:49 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
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«Баражирующими боеприпасами “Ланцет” уничтожены две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза “Октябрь”, Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — отметил Чехов.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Кроме того, группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Урожайного, уничтожив две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы противника, заключил собеседник агентства.

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