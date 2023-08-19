В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК «Панцирь-С»

«Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком — Минобороны России», — сказали в ведомстве.
Для «Панциря» ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов.
Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетами для комплекса «Панцирь» уменьшена до 500 метров.
На одной штатной направляющей пусковой установки «Панциря», на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины.
«Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.
ЗРПК «Панцирь» активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.