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09:23 (мск), источник: © РИА Новости

В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК «Панцирь-С»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщили РИА Новости в холдинге.

Источник: РИА "Новости"

«Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком — Минобороны России», — сказали в ведомстве.

Для «Панциря» ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов.

Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетами для комплекса «Панцирь» уменьшена до 500 метров.

На одной штатной направляющей пусковой установки «Панциря», на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины.

«Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.

ЗРПК «Панцирь» активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

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