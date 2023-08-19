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12:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра, противник полностью зачищен, захвачены трофеи, видео результатов боевой работы опубликовало в субботу Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Минобороны России публикует видео результатов боевой работы подразделений группировки “Днепр” на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагеря, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наёмники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

«Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», — добавили в министерстве.

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