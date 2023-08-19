ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

«Минобороны России публикует видео результатов боевой работы подразделений группировки “Днепр” на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагеря, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наёмники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.
«Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», — добавили в министерстве.