Ученые выяснили, как выглядела старейшая мумия Европы при жизни Оказывается, «ледяной человек» Этци был темнокожим
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
16:51 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объекты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.

На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение «Радар», через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки
'Безмозглые идиоты'. В Польше взбесились из-за заявления властей о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта