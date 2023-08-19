ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью БПЛА

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно обнаружили беспилотник. После воздействия средств РЭБ он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Украина постоянно пытается наносить удары дронами по российской территории. Так, 18 августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
На этой неделе Общероссийский народный фронт представил приложение «Радар», через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах беспилотников. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.