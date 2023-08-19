Почему врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду Это потенциально спасет жизни всем участникам экспедиции
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
19:03 (мск), источник: © РИА Новости

На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Источник: Роскосмос

«Сегодня в соответствии с программой полета “Луны-25”, в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — говорится в заявлении.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.

Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.

Автоматическую станцию «Луна-25» создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки
'Безмозглые идиоты'. В Польше взбесились из-за заявления властей о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космосРоскосмос