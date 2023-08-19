На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

«Сегодня в соответствии с программой полета “Луны-25”, в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — говорится в заявлении.
Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.
Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.
Автоматическую станцию «Луна-25» создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.