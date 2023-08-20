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17:35 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты России беспилотниками, их уничтожили российские средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«20 августа около 14:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Позже в Минобороны России сообщили, что около 14:40 мск была пресечена еще одна попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Однако позже уточнил, что система ПВО менее чем за час сбила три воздушных цели.

Ранее Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины выпустили 19 августа по территории Белгородской области более 150 различных боеприпасов, в результате обстрелов никто не пострадал. Наиболее активному обстрелу подверглось село Наумовка — ВСУ выпустили по нему 26 артиллерийских снарядов.

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