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05:15 (мск), источник: ТАСС

Российские военные на купянском направлении заняли опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Штурмовые подразделения группировки войск “Запад” на купянском направлении продолжают наступление в районе населенного пункта Ольшана. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами», — сказал он.

По словам Якимкина, ВСУ пытаются остановить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ на купянском направлении, предприняв четыре попытки контратаки в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны Харьковской области. В районе Купянска российские войска артиллерийским огнем сорвали попытку применения тактического резерва 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он добавил, что «в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, 2С3 “Акация”, минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационная станция AN/TPQ-50 в районах сел Червоный Став, Шейковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка, Стельмаховка».

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