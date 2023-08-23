Российские военные на купянском направлении заняли опорный пункт ВСУ

«Штурмовые подразделения группировки войск “Запад” на купянском направлении продолжают наступление в районе населенного пункта Ольшана. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами», — сказал он.
По словам Якимкина, ВСУ пытаются остановить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ на купянском направлении, предприняв четыре попытки контратаки в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны Харьковской области. В районе Купянска российские войска артиллерийским огнем сорвали попытку применения тактического резерва 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Он добавил, что «в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, 2С3 “Акация”, минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационная станция AN/TPQ-50 в районах сел Червоный Став, Шейковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка, Стельмаховка».