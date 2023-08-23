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15:07 (мск), источник: ТАСС

Над Калужской областью сбили два БПЛА

КАЛУГА, 23 августа. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты на территории Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.

Спецоперация на Украине

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — написал он.

Шапша отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.

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