15:07 (мск), источник: ТАСС
Над Калужской областью сбили два БПЛА
КАЛУГА, 23 августа. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты на территории Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.
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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — написал он.
Шапша отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.