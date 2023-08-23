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16:47 (мск), источник: Lenta.Ru

WSJ: техника Запада на Украине стала легкой мишенью для российских войск

Западная техника на Украине стала простой мишенью для России. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — сказано в публикации.

В материале также говорится, что при попытке украинского контрнаступления в июне западная военная техника была неспособна передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, а также противотанковых ракет и артиллерии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход контрнаступления. По его словам, процесс проходит очень сложно из-за минных полей.

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