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19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer

Неподалеку от села Куженкино Бологовского района Тверской области разбился самолет.

Telegram-канал 112 сообщает о крушении военного самолета. По данным проекта, погибли четыре человека, судьба еще троих — неизвестна. Baza сообщает о крушении бизнес-джета Embraer. По данным этого Telegram-канала, всего на борту были семь человек, все они погибли. О крушении бизнес-джета Embraer также сообщает Mash. По данным медиапроекта, точная марка — Embraer Legacy 600. Этот тип самолета вмещает 13 человек. Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что до падения были слышны два сильных взрыва.

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