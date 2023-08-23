19:46 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer
Неподалеку от села Куженкино Бологовского района Тверской области разбился самолет.
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Telegram-канал 112 сообщает о крушении военного самолета. По данным проекта, погибли четыре человека, судьба еще троих — неизвестна. Baza сообщает о крушении бизнес-джета Embraer. По данным этого Telegram-канала, всего на борту были семь человек, все они погибли. О крушении бизнес-джета Embraer также сообщает Mash. По данным медиапроекта, точная марка — Embraer Legacy 600. Этот тип самолета вмещает 13 человек. Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что до падения были слышны два сильных взрыва.