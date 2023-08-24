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Спецоперация на Украине
13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Самолет из Сочи в Екатеринбург экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод

Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги в полете.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Экипаж подал сигнал тревоги в полете над Каспийским морем.

«Посадка прошла благополучно», — сообщили ТАСС в авиационных службах.

Уточняется, что сигнал тревоги с борта поступил спустя почти 30 минут полета.

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