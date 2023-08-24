13:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Самолет из Сочи в Екатеринбург экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод
Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги в полете.
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Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Экипаж подал сигнал тревоги в полете над Каспийским морем.
«Посадка прошла благополучно», — сообщили ТАСС в авиационных службах.
Уточняется, что сигнал тревоги с борта поступил спустя почти 30 минут полета.