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11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Что известно о перестрелке в отеле турецкого курорта Бодрума?

В ходе перестрелки в отеле турецкого курорта Бодрума один человек погиб и три — получили ранения.

Источник: AP 2023

В отеле на турецком курорте Бодруме произошла перестрелка. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Что известно о перестрелке в Бодруме?

Инцидент произошел 27 августа в 23:00 мск в районе Гельтюркбюкю. Предположительно, конфликт возник между тремя людьми, приехавшими в отель на автомобиле, и тремя постояльцами.

Жертвой стрельбы стал 28-летний мужчина, он скончался при осмотре медиков, прибывших на место преступления. Среди троих пострадавших есть 17-летний подросток.

По информации издания, перестрелка вызвала панику среди постояльцев отеля и жителей района.

Задержали ли подозреваемых?

Нет, подозреваемые скрылись с места преступления, их разыскивает полиция. Их личности пока не установлены.

Есть ли россияне среди пострадавших в перестрелке?

Нет, граждан РФ нет среди пострадавших в перестрелке в турецком отеле. Об этом сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда госпитализированы пострадавшие.

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