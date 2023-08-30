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02:21 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

Три аппарата были сбиты средствами ПВО над Брянской областью.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотниками самолетного типа, они перехвачены средствами ПВО над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщали, что около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в РФ. Средства ПВО уничтожили его над Брянской областью.

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