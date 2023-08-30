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04:23 (мск), источник: © РИА Новости

В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать девятого августа в 23.28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. В аэропорту возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.

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