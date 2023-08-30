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08:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — говорится в публикации.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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