В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — говорится в публикации.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.