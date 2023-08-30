Угрожавший взорвать гранату в Уфе военный найден мертвым в СИЗО

Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату в Уфе, покончил с собой в СИЗО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии Олег Галин.
«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», — сказал председатель (цитата по ТАСС).
2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина 1984 г. р. с гранатой в руках требовал прекратить заведенное в отношении него уголовное дело по ст. 337 УК РФ (дезертирство).
Мужчина сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Через два дня, 4 августа, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.