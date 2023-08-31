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09:13 (мск), источник: © РИА Новости

Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что число погибших достигло 38.

«Найдено 47 тел, и 43 человека пострадали, экстренные службы города занимаются поисково-спасательной операцией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации города в социальной сети X (ранее Twitter).

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