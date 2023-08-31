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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В ЮАР 56 человек погибли, 43 пострадали при пожаре

В центре крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга произошел пожар в пятиэтажном доме. Как минимум 56 человек погибли, 43 пострадали, сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи.

Источник: Reuters

По словам представителя ведомства, пожар произошел в «неформальном поселении», в котором проживали бездомные. Это затрудняет поисковую операцию. По данным очевидцев, в здании могли проживать около 200 человек, передает AP.

Выжившие получили легкие травмы. В сгоревшем здании могут находиться еще люди, отметил господин Мулаудзи. Среди погибших есть как минимум один ребенок.

Пожар произошел около 1:30 по местному времени (2:30 по московскому). Пожарные эвакуировали людей по прибытии. Все пострадавшие были госпитализированы. Предварительные причины возгорания не уточнялись. Власти сообщили, что пожар в основном потушен, однако из окон до сих пор идет дым.

Леонид Уварчев

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