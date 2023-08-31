11:40 (мск), источник: Аргументы и факты
Балицкий: ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
Украинские военные были ликвидированы.
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Две штурмовые группы ВСУ совершили попытку прорвать рубеж российской обороны на окраине Вербового Запорожской области. В результате украинские военные были уничтожены, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, украинские бойцы намеревались прорвать рубеж обороны на окраине Вербового. Однако планы не были осуществлены. Через два часа противник повторил попытку, но также был уничтожен.
Врио губернатора добавил, что ВС РФ активно уничтожают западную технику. Такие потери, как подчеркнул Балицкий, ВСУ переживают болезненнее, чем потерю бойцов.
Ранее штурмовые группы ВСУ были обезврежены при попытке атаки на Запорожском направлении. По словам Балицкого, противник вышел на позиции российских подразделений, однако ВС РФ удалось зафиксировать все перемещения техники и живой силы штурмовиков.