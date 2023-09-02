В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона

«Второго сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
Спустя десять минут, по данным Минобороны, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский дрон.
Первую попытку ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23.15 мск 1 сентября. Беспилотник также уничтожили в Черном море.
Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.