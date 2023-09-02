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02:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев предпринял еще две попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажнымм катерами, оба беспилотника уничтожены, сообщили в субботу в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Второго сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Спустя десять минут, по данным Минобороны, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский дрон.

Первую попытку ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23.15 мск 1 сентября. Беспилотник также уничтожили в Черном море.

Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

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