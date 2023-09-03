ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

В министерстве подчеркнули, что поражены все назначенные цели.
О последствиях ударов по Одесской области рассказал ранее в субботу глава военной администрации региона Олег Кипер. Он подтвердил, что пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание «Зеркало недели» уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.