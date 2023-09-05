Исследование: древние люди носили обувь Оказывается, наши предки 150 тысяч лет назад ходили не босиком.
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
16Жара в мире
05:41 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Силами ПВО был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был поврежден бытовой объект.

«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», — написал Собянин.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Собянин Сергей