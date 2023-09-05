Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тверской области

Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был поврежден бытовой объект.
«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», — написал Собянин.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.