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17:36 (мск), источник: ТАСС

Президент Румынии требует расследования после обнаружения обломков, предположительно, БПЛА

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести срочное расследование в связи с обнаружением на румынской территории у границы с Украиной обломков, предположительно, принадлежащих БПЛА. С этим заявлением он выступил на открытии саммита Междуморья или Инициативы трех морей (I3M) в Бухаресте.

Источник: AP 2023

«Я получил последнюю информацию об обнаружении Минобороны на территории Румынии неподалеку от границы с Украиной компонентов, которые могли бы принадлежать беспилотнику, — сказал он. — Минобороны информировал меня в реальном времени об этой находке, и я потребовал проведения срочного и профессионального расследования в связи с происхождением этих компонентов, а также моментом и обстоятельствами, в которых они попали на территорию Румынии».

«Если подтвердится, что эти элементы принадлежат российскому беспилотнику, это была бы совершенно неприемлемая ситуация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», — подчеркнул глава румынского государства.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что в уезде Тулча «были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника». В свою очередь, официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.

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