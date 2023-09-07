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14:50 (мск), источник: Piter.tv

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На опубликованных кадрах летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских боевиков. Экипажи Ка-52 использовали управляемые ракеты для поражения целей.

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