«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — рассказали в ведомстве.
Это не первый подобный инцидент. Четвертого сентября четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.
Тридцатого августа военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ. В группу входило до 59 человек. В конце августа российская авиация уничтожила два украинских катера у острова Змеиный.