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06:40 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Самолеты морской авиации Черноморского флота России уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — рассказали в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Четвертого сентября четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.

Тридцатого августа военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ. В группу входило до 59 человек. В конце августа российская авиация уничтожила два украинских катера у острова Змеиный.

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