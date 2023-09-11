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13:06 (мск), источник: RT на русском

Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 36 отдельной бригады ВСУ Игоря Тарана за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе, сообщает СК России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

В марте 2022 года, по данным следствия, Таран находиВерховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 36 отдельной бригады ВСУ Игоря Тарана за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе, сообщает СК России.лся на боевой позиции на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш».

Как установил суд, военнослужащий по приказу командира Александра Свинарчука открыл огонь на поражение по группе мирных жителей, которые проходили рядом с позицией боевиков. В результате стрельбы четыре мирных жителя погибли.

Уголовное дело в отношении командира роты Свинарчука находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

Ранее RT сообщал, что в ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе.

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